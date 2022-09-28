من انخفاض الكوليسترول إلى الوقاية من السرطان.. اعرف فوائد التين

كتبت ميرفت رشاد

التين من الفواكة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهو يحتوى على مغذيات نباتية طبيعية تسمى البوليفينول والكاروتينات، بالإضافة لجرعة صحية من الألياف القابلة للذوبان، وعدد لا يحصى من الفوائد الصحية ، وسواء كانت مجففة أو طازجة ، هذه الفاكهة يمكن أن تفيد جسمك بأكثر من طريقة، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- خفض نسبة الكوليسترول:

يحتوي التين على جرعة صحية من الألياف القابلة للذوبان، حوالي أربعة حبات من التين المجفف توفر 100 سعرة حرارية وأربعة جرامات من الألياف ، وهو ما يمثل 14٪ من الكمية اليومية الموصى بها، ثبت أن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ، مثل التين ، تساعد في تقليل الكوليسترول .

2 - مكافحة الالتهاب:

يحتوي التين على مغذيات نباتية طبيعية تسمى البوليفينول والكاروتينات، كلاهما يعمل كمضادات للأكسدة ويساعد في التخلص من الجذور الحرة، تساعد مضادات الأكسدة هذه أيضًا في مكافحة الالتهاب .

3 - السيطرة على الجلوكوز:

وجدت الأبحاث أن التين يحتوي على مركب يسمى ABA (حمض الأبسيسيك) الذي ثبت أنه يعزز امتصاص المحيطي للجلوكوز ويسحب الجلوكوز إلى الجسم بشكل مستقل عن الأنسولين، مستخلص التين المستخدم في البحث يعادل حصة ونصف من التين.

4 المزيد من العناصر الغذائية:

توفر حوالي أربعة حبات من التين 100 سعر حراري و 6٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم ، بالإضافة إلى 4٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم والحديد، البوتاسيوم والكالسيوم من العناصر الغذائية التي حددتها المبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأمريكيين ، فإن تناول التين هو وسيلة لجسمك للحصول على المزيد من العناصر الغذائية التي يفتقر إليها عادة.

5 - الوقاية من السرطان:

يوفر التين البوليفينول والكاروتينات ، وهما نوعان من المغذيات النباتية ، وجدت للمساعدة في إزالة السموم من المواد المسرطنة التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان، يساعد هذان المغذيان النباتيان أيضًا في إصلاح تلف الحمض النووي والأنسجة الأخرى.