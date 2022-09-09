فواكه ممنوعه على مرضى السكر.. منها التين والمانجو

كتبت نهير عبد النبى

ينصح دائما بتناول الفواكه والخضروات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوى المناعة وتحمى من الامراض ولكن هناك بعض انواع الفواكه التى ينصح بتجنبها حيث تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

وحسب ما ذكره موقع tasteofhome فأن هناك بعض الفواكه التى ينصح بعدم تناولها لمرضى السكر وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات وهى:

- الفواكه المجففة

تحتوى الفواكه المجففة على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات التى تؤثر على صحة المرضى وقد تعرضهم لارتفاع فى نسبة السكر فى الدم.

-التين

التين من الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات والتى تؤثر على صحة الجسم لذلك ينصح بتجنب التين لمرضى السكر.

-المانجو

على الرغم من احتواء المانجو على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ولكن تحتوى المانجو على كمية عالية من السكريات التى تؤثر على مرضى السكر.

-الاناناس

يحتوي الاناناس على نسبة عالية من السكر والذى يمكن ان يؤثر بشكل كبير على مرضى السكر، لذلك ينصح بتجنبه.

هناك بعض الفواكه المناسبة لمرضى السكر والتى تحتوى على نسبة قليلة من السكر ومنها الفراولة والتفاح مع اتباع بعض الطرق لتعزيز الصحة ويعد ابرزها ممارسة التمارين الرياضية وتناول الخضروات والفواكه وتجنب الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من السكريات.