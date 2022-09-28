اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:27 م
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محافظ الشرقية ينعي مصرع 4 طلاب بكلية الطب و يكلف الصحة بعلاج الخامس

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:05 م
محافظ الشرقية ينعي مصرع 4 طلاب بكلية الطب و يكلف الصحة بعلاج الخامس محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قنتير بطريق فاقوس الحسينية والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابه شخص واحد جميعهم من مركز ومدينة الحسينية وذلك طبقاً لتقرير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة بمديريه الشؤون الصحية.
 
وجه المحافظ الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية لمصاب الحادث الأليم وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة له طوال إقامته بمستشفي فاقوس المركزي لإستكمال علاجه حتى تماثله للشفاء والعودة لمنزله بسلام وكذلك سرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بالحادث.
 
ويتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الحادث ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.
 
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 5 طلاب جميعهم طلبة في كلية الطب، مقيمين فى مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.
 

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