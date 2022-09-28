اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:57 ص
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ضبط مصنع عشوائى لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:34 ص
ضبط مصنع عشوائى لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط (مصنع عشوائى لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة( بمضبوطات بلغت (خط إنتاج عشوائى لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية من مواد مجهولة المصدر – 5 طن مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع - 2٫5 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية مُعدة للتداول وضبط عدد (5) قضايا (4 مصانع - مخزن) 4 منهم بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.. بمضبوطات بلغت (44٫4 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات صناعية ومعجون صابون وصابون مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فى تصنيع المنظفات المغشوشة والمقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول – 24000 قطعة منتج نهائى لصابون مجهول المصدر ومغشوش ومقلد معبأ ومُعد للتداول ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات الوهيمة – 6 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك مُصنع من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجه لشركات وهمية ومعدة للتداول- 35٫5 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمعطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات داخل مخزن بدون ترخيص – 16800 عبوة منتج نهائى لمعطرات ومنتجات لإحدى الشركات معبأة ومعدة للتداول).
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (16) قضية (3 سيارات بنزين – 13 سيارة سولار) بنطاق مديرية أمن القاهرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

حملات امنيه

المسطحات

الداخلية



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