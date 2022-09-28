المدارس قربت.. فواكه مفيدة خليها فى اللانش بوكس

كتبت فاطمة ياسر

مع اقتراب الموسم الدراسي، تسعى جميع الأمهات لمعرفة أفضل وأهم الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على الصحة العامة للطفل، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفواكه التي يجب على الأمهات وضعها في اللانش بوكس الخاص بأطفالهم خلال ذهابهم للمدرسة، وذلك وفقا لموقع “everydayhealth”.

أوضح التقرير، أن الفواكه تعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة الأطفال، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها غذاء خالي من الكوليسترول، كما أن تناولها يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المميزة، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين سي، وحمض الفوليك.

وقدم التقرير العديد من الحيل لغذائية المختلفة المرتبطة بالفواكه التي توضع في اللانش البوكس الخاص بالطفل خلال رحلته للمدرسة، ومنها:

- تفاحة صغيرة ، فإعطائها للطفل يحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة الأمراض المناعية، فتناوله يساهم في إمداد الجسم بالحديد والألياف، والفيتامينات التي يحتويها التفاح.

-علي الأم وضع موزة كبيرة في اللانش بوكس للطفل، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر وأهمها البوتاسيوم.

-العنب، يعد من الحيل الجيدة التي تمد الجسم بالألياف المهمة للجسم، وأيضا الماء.

- حبة جريب فروت ، تمد جسم الطفل بفيتامين سي والألياف، والعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الطفل.

- برتقال، تعد من الفواكع المهمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والتي لا غني عنها.