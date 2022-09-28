إصابة 133 شخصا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد

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اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن في قلب العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـــ أنه نتيجة للاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أصيب 4 ضباط و118 منتسباً، و11 مدنياً أيضاً".



ودعت الخلية، الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد.



ومساء اليوم، شهدت ساحة التحرير في المنطقة الرئاسية بالعاصمة العراقية، اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين جددوا رفضهم للمحاصصة السياسية وطالبوا بمحاسبة الفاسدين.

وحدث ذلك بالتزامن مع عقد جلسة للبرلمان، رفض فيها النواب، استقالة رئيسه محمد الحلبوسي.