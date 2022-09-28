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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبًا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبًا وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم: وحدة لرصد للشائعات على مواقع التواصل للرد عليها بشكل فورى
 
"الصحة": تطبيق حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبا
 
وزير التنمية المحلية: المستودعات الاستراتيجية خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائى
 
الزراعة تنفي شائعات ديدان الجوافة: المحصول كويس وبلاش نشوه أرزاق وتعب الناس
 

 


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