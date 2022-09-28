أخبار × 24 ساعة.. الصحة: حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: وحدة لرصد للشائعات على مواقع التواصل للرد عليها بشكل فورى
"الصحة": تطبيق حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبا
وزير التنمية المحلية: المستودعات الاستراتيجية خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائى
الزراعة تنفي شائعات ديدان الجوافة: المحصول كويس وبلاش نشوه أرزاق وتعب الناس
التموين: اختيار مواقع المستودعات الاستراتيجية وفقا لمواقع الإنتاج وسلاسل الإمداد.. صور
التموين: استثمارات أولى مراحل المستودعات الاستراتيجية تتجاوز 4مليارات جنيه.. صور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة