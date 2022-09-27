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التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:46 م
التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسًا لجامعة حلوان.
• الدكتور  محمد سعد زغلول عبده، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور  حسن محمد حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
• الدكتور  أحمد محمد المتولي غنيم، عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا.
• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة بورسعيد.
• الدكتور  هاني حلمي محمد السيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.
• الدكتور  طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدًا لكلية الآداب جامعة الفيوم.
• الدكتورة أمال السيد السيد شحاتة، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنوفية.
• الدكتورة نهى عثمان عبداللطيف عزمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات. 
• الدكتورة  صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنيا.
• د. عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.
• د. غنى عبدالناصر علي محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.

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