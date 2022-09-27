التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:• الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسًا لجامعة حلوان.
• الدكتور محمد سعد زغلول عبده، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور حسن محمد حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
• الدكتور أحمد محمد المتولي غنيم، عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا.
• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة بورسعيد.
• الدكتور هاني حلمي محمد السيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.
• الدكتور طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدًا لكلية الآداب جامعة الفيوم.
• الدكتورة أمال السيد السيد شحاتة، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنوفية.
• الدكتورة نهى عثمان عبداللطيف عزمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
• الدكتورة صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنيا.
• د. عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.
• د. غنى عبدالناصر علي محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.
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