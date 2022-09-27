التعليم: وحدة لرصد للشائعات على مواقع التواصل للرد عليها بشكل فورى

كتب أحمد عرفة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الطبيعي أن يكون هناك شائعات طبيعية ومختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية العام الدراسي، ولكن الأمر الجديد هو أن الوزارة ترد بشكل فوري وواضح على أي شائعة تصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "نحن بصدد تشكيل وحدة رصد للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وسنرد عليها بشكل فوري أو يومي وسيتم الإعلان عنها فور تشكيلها، وسيكون هناك تفاعل كبير جدا على أرض الواقع ووقف فوري للشائعات قبل أن تتوسع وتدخل في نطاق آخر يتسبب في توتر أولياء الأمور وعدم فهم المستقبل".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "كل الخطوات ستصدر بها بيانات رسمية واضحة وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة أو من خلال إدارة الإعلام أو الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وأي شيء عدا ذلك ليس له أصل".