"الصحة": تطبيق حزمة مالية سترفع إجمالى الدخل للفريق الطبى قريبا

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية أحدثت طفرة في الخدمة الصحية في مصر، ومن ضمن الأمور التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها زيادة حزم التحفيز المالي للفريق الطبى أطباء وممرضين بشكل عام.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، عن أن الحزمة المالية حال تطبيقها ستحقق جزء كبير من الاستقرار المالي للفريق الطبي، قائلا: "هناك مجموعة من الحزم المالية التحفيزية من شأنها حين تطبيقها في القريب العاجل سترفع اجمالي الدخل للفريق الطبي".

واستكمل: "هذه الحزمة ستكون على إجمالي الدخل وليس المرتبات وستطبق بشكل يحقق جزء كبير من الاستقرار المالي للفريق الطبي، وهذه من الأمور التي يهتم بها الرئيس السيسي بشكل كبير لتحقيق الاستقرار المالي للفريق الطبي حتى يتمكن من تطبيق خدمة صحية جيدة".

وتابع: "في مؤشرات لدينا والدراسة تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بالإسراع بالتنفيذ مع وزارة المالية لتنفيذها وعندنا أرقام واضحة ولكن نؤجل الإعلان عنها".