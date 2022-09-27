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CNN: ولى عهد دبى يشارك فيديو لكوكب المشترى من أعلى برج خليفة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:23 ص
CNN: ولى عهد دبى يشارك فيديو لكوكب المشترى من أعلى برج خليفة كوكب المشترى
كتبت إيمان حنا

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شارك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ليل الإثنين، مقطع فيديو لمنظر نادر لكوكب المشتري وهو يسطع بشكل واضح في سماء ليل دبي، بجوار قمة أطول برج في العالم، أي برج خليفة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، أرفق ولي عهد دبي، مقطع الفيديو مع تعليق كتب فيه: "برج خليفة يلتقي ملك الكواكب! أقرب اقتراب للكوكب (المشتري) من الأرض منذ 59 عامًا".

وحتى كتابه هذا التقرير، حصل مقطع الفيديو على أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة، وحصد أكثر من 299 ألف إعجاب.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت أنّ كوكب المشتري سيصل إلى أقرب مسافة له من الأرض منذ 59 عامًا بحوالي 367 مليون ميل، أي 590.6 مليون كيلومتر، يوم الاثنين، بتاريخ 26 سبتمبر.

وذكرت "ناسا" أنه سيبدو أكثر إشراقًا وأكبر في السماء، ما يوفر فرصة رائعة بالنسبة لمحبي الظواهر الفلكية لإلقاء نظرة خاطفة.

وفي أبعد نقطة له، يبعد كوكب المشتري حوالي 600 مليون ميل، أي 965.6 مليون كيلومتر، عن كوكبنا، وفقًا لوكالة "ناسا".

وارتفع الكوكب الغازي مع غروب شمس الإثنين ليظهر للعين المجردة بلون أبيض لؤلؤي، وفقًا لما ذكره باتريك هارتيجان، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن.

ويمكن رؤية ثلاثة أو أربعة من أقمار المشتري، بما في ذلك قمر "أوروبا".

 

 


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اقتراب كوكب المشترى من الأرض

أوروبا

المشتري

جوبيتر



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