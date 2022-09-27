اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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وفاة نقيب التمريض بالفيوم بعد معاناة مع المرض

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:50 م
وفاة نقيب التمريض بالفيوم بعد معاناة مع المرض نقيب التمريض بمحافظة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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توفي اليوم نقيب التمريض بمحافظة الفيوم بعد إصابته بوعكة صحية منذ فترة قريبة وسيطرت حالة من الحزن علي الأطباء والتمريض في مختلف مستشفيات المحافظة خاصة زملاءه بمستشفي التأمين الصحي بالفيوم حيث كان يشهد له الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة

كان محمد علي عباس نقيب التمريض الحالي بمحافظة الفيوم، والممرض في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، اصيب بوعكة صحية  قبل شهر  ، وتدهورت حالته الصحية حتي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم .

وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد 6 أكتوبر بحي التفتيش خلف مديرية أمن الفيوم.

ونعت مستشفى التأمين الصحي، في بيان لها، رحيل محمد علي عباس نقيب التمريض والممرض بالمستشفى، مؤكدين أنّه أصيب بوعكة صحية قبل شهر من الآن، وتم حجزه في المستشفى على إثرها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مطالبين الجميع بالدعاء له.


نقابة التمريض

نقيب التمريض بالفيوم

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