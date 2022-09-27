حركة تنقلات رؤساء الأحياء ونواب مدينة الفيوم.. بالأسماء

الفيوم رباب الجالي

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء، بناءً علي القرار رقم 455 لسنة 2022 بشأن التنقلات الداخلية.

وشمل القرار، ندب شيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس بطامية، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، وإبراهيم مصطفي أبوطالب رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوكساة بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون القري، وعلا يوسف محمود عيسوي رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو بمركز الفيوم، للعمل رئيساً لحي جنوب مدينة الفيوم، وشيرين شكري عبدالحافظ رئيس حي زهراء دمو، للعمل رئيساً لحي الجون، وحسام عبدالعظيم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموة بإطسا، للعمل رئيساً لحي شرق، وندب نزيه محمد ربيع محمد من ديوان عام المحافظة، للعمل رئيساً لحي غرب.

وعقب ذلك عقد محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء الأحياء ونواب رئيس مدينة الفيوم الجدد، وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، حرص المحافظة علي ضخ دماء جديدة، وتصعيد الكوادر المتميزة لتولى المسئولية، لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها، مشدداً على ضرورة التفانى فى العمل، لخدمة المواطنين، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ووجه "الأنصاري"، نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء الجدد، ببذل أقصي الجهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، مطالباً إياهم بضرورة التواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها في المهد.