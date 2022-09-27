لو عندك حصوة فى المرارة.. خليك فى بذور الكتان والأفوكادو

كتبت ميرفت رشاد

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة قد تحدث داخل المرارة، تتكون هذه الرواسب الصلبة من سائل هضمي، يُعرف هذا السائل الهضمي بالصفراء ويتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة، تختلف حصوات المرارة في الحجم والكمية، قد لا يحتاج الكثير إلى العلاج إذا لم تكن هناك أعراض، يلعب نظامنا الغذائي دورًا أساسيًا في إدارتها، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في تحسين ومنع حصوات المرارة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

جرب هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من حصوات المرارة:

1. الأفوكادو

يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية مثاليًا لمرارة صحية ، الأفوكادو غني بالبوتاسيوم الذي يحسن أيضًا صحة المرارة.

2. الكركم

الكركم هو طعام خارق شائع، يوجد بكثرة في الكركمين ، هذا المكون يوفر لنا العديد من الفوائد، يمكنك دمج الكركم في نظامك الغذائي بطرق مختلفة ويتم تشجيعك على تناوله يوميًا.

3. القهوة

القهوة هي مشروب سوبر فود آخر معروف بفوائده العديدة لأجسامنا ، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين ، فمن المثالي استهلاكه بمسئولية وبأقل من الحد المسموح به، تشير الدراسات إلى أن الكافيين في القهوة قد يساعد في تحفيز التدفق السليم للمادة الصفراوية.

4. الفاصوليا

الفاصوليا هي طعام شائع ينصح به الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة، تعتبر الفاصوليا أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين لأخصائيي الحميات النباتية، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول أيضًا إلى تكوّن حصوات المرارة أو تفاقمها، قد تلعب الفاصوليا دورًا أساسيًا في خفض نسبة الكوليسترول.

5. الخضار الورقية

تنتمي الخضار الورقية الخضراء إلى مجموعة الخضراوات الصليبية، الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والبروكلي وغيرها غنية بالحديد والمغنيسيوم، يتم تشجيع كل من هذه العناصر الغذائية بشدة للأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة.

6. بذور الكتان

بذور الكتان والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف مفيدة للغاية في تحسين صحة المرارة، بذور الكتان من الأطعمة الفائقة الشعبية بسبب مغذياتها وفوائدها التي لا نهاية لها، فهى غنية بالبوتاسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.