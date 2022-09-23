هل يمكن أن تسبب جراحة استئصال المرارة مشاكل في الجهاز الهضمي؟

كتبت ميرفت رشاد

المرارة عضو على شكل كمثرى وجزء حيوي من الجهاز الهضمي، هل تعلم أنه يقع تحت الكبد وينظم تدفق الصفراء وبالتالي ، فإن مسؤولية المرارة هي دفع الكمية المناسبة من الصفراء عبر القنوات الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة ولكن ، يواجه عدد كبير من الأشخاص مشاكل مختلفة تتعلق بالمرارة، وقد يتطلب المرء جراحة استئصال المرارة. لكن عليك توخي الحذر بعد الجراحة حيث يمكن أن تعاني من العديد من الآثار الجانبية ويمكن أن يكون أحدها مشاكل في الجهاز الهضمي ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تنتج عن استئصال المرارة:

إسهال:



يعاني الشخص المصاب باستئصال المرارة من الإسهال المؤقت الذي سيختفي من تلقاء نفسه، في حالة إصابتك به لأكثر من 3 أيام ، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب إلى جانب الإسهال ، يمكن أن يكون هناك ألم في البطن وتشنجات.

إمساك مؤقت:



نعم هذا صحيح، تمامًا مثل الإسهال ، يمكن للمرء أيضًا أن يصاب بالإمساك بعد الجراحة وسيزول هذا أيضًا من تلقاء نفسه.

الغثيان:



إذا كانت الحصوة موجودة حتى بعد الجراحة ، فيمكن أن تكون هناك أعراض مثل الغثيان والقيء واليرقان (اصفرار الجلد والعينين) وحتى آلام في البطن.

عدم القدرة على هضم الأطعمة الدسمة:



ينصح بأن يأكل المريض حمية قليلة الدسم بعد جراحة المرارة.

كيف تعتني بعد جراحة المرارة؟



حاول الالتزام بنظام غذائي قليل الدسم لمدة شهر أو شهرين. لا تأكل الأطعمة المحملة بالدهون المتحولة. يمكن أن يدعو إلى المزيد من القضايا الصحيةأيضًا ، اشرب كمية كافية من الماء وتجنب الكافيين أو الكحول أو التدخين التي يمكن أن تزيد من تدهور صحتك.

للتعامل مع الإمساك ، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل التوت والبازلاء والشعير والأفوكادو والتفاح. لا تأكل الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات مثل الفول والعدس والبروكلي

تحتاج إلى الابتعاد عن الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والدهنية والمعلبة لذلك ، لا توجد أطعمة صينية أو بيتزا أو برجر أو مخابز أو حلويات، عليك أن تكون حذرا عندما يتعلق الأمر بصحتك، تبني ممارسات نمط الحياة الصحية للبقاء في أفضل شكل.