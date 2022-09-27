العامة للبيئة بالبحر الأحمر تنظم حوارا مفتوحا حول تغيرات المناخ.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئى، التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة، بمشاركة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حوار مفتوح مع المواطنين المترددين على مركز الخدمات التكنولوجي وذلك لتعريف المواطنين بقضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على التنمية المستدامة وخاصة مشكلة الغذاء.

ووأكدت الإدارة العامة للبيئة في بيان بها أن دار حوار مفتوح مع المواطنين عن أهمية استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ والدور المحورى الذى تلعبه بلادنا فى شتى القضايا العالمية وخاصة قضية التغيرات المناخية.

وعبر المواطنون عن فخرهم واعتزازهم بالدور الريادى لمصر على جميع المستويات العربى والأفريقي والعالمى، متمنين لمصرنا الغالية دوام العزة والازدهار.



العامة للبيئة تحرى الحوار مع المواطنين



حوار مفتوح مع المواطنين للتعريف بالتغير المناخية



