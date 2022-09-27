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السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لخطف طفلة وتعذيبها بكفر الشيخ

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:34 م
السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لخطف طفلة وتعذيبها بكفر الشيخ محكمة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة ،حضوريًا، بمعاقبة نقاش بالسجن المشدد 10 أعوام عما أسند إليه بإدانته خطف طفلة وتعذيبها بسلاح أبيض "مشرط"،  والتعدي عليها، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في أحداث القضية رقم 28913 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3684 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ قد أحال  "ن.م.ع.ح"، 27 عامًا، نقاش، ويقيم ببندر بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه في يوم 7 أكتوبر 2021، بدائرة مركز شرطة البرلس، خطف طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا بطريق التحايل وتبين من إحالة المتهم جنايات كفر الشيخ أنه استدرج الطفلة من مسكنها لمحل الواقعة مستغلًا حداثة سنها مباعدًا بينها، وبين ذويها، واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى عليها.

 


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