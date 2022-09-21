المشدد 7 سنوات لموظف بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، حضوريًا بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بالتعدى فتاة قاصر، بمركز الحامول، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 11634 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1167 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو البالغ من العمر 54 عامًا، موظف بالثروة السمكية، ويقيم بمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 9 مارس 2022، بدائرة مركز شرطة الحامول، خطف طفلة وذلك بطريق التحايل باعدًا بينها، وبين ذويها.