وقال وزير الداخلية التّشيكى فيت راكوشان - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية - إن الهجرة غير الشرعية والوافدة بشكل رئيس من سوريا ارتفعت بنسبة 1200 بالمئة خلال العام الجاري، وإن الوضع الحالي غير مسبوق، موضحا أنه سيتم فرض القيود مبدئيا لمدة 10 أيام.

من جانبها، أعلنت سلوفاكيا احترامها لقرار التّشيك، إلا أنها صرحت في الوقت ذاته بأنها ستسعى لمناقشة الموضوع على مستوى الاتحاد الأوروبي.