إزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 5 آلاف و893 مترا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أعمالها فى 13 أغسطس الماضى، وتنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ20، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لـ48 حالة تعدٍ بمساحة 5 آلاف و893 مترا و6 حالات تعدٍ بمساحة 5 أفدنة و9 قراريط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعد بمساحة 293 مترا بمركز الإبراهيمية و3 حالات تعدٍ على مساحة 1695 مترا بمركز كفر صقر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.