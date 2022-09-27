محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث سبل تعظيم دور مركز تأهيل ذوى الاحتياجات

الشرقية ــ فريق المحافظات

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً مع محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، لبحث ومناقشة الشكاوى الواردة من أولياء أمور ذوى الهمم بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان التابع لوزارة التربية والتعليم.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بذوى القدرات والهمم باعتبارهم شريكا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من المجتمع، وتسعى جاهدة لإقامة مراكز تأهيل وفقا للمعايير العالمية لتقديم كل الخدمات لهم وتعزيز دورهم المجتمعي.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بإعداد ملف تفصيلي عن المركز يتضمن المساحة والمكونات والخدمات التي يقدمها ووضع التصور الأمثل لمعالجة المشكلات الواردة من أولياء الأمور بما ينعكس علي تقديم كافة الخدمات لذوي الهمم بالشكل الذي يليق بهم.

كما قدم القائم بأعمال وكيل وزاره الصحة اقتراحاً بتزويد مركز التأهيل بقسم علاجى والاستفادة من مراكز العلاج الطبيعى التابعة للمديرية بالمدينة، وذلك فى سبيل تقديم خدمة مميزة للمنتفعين منه.

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد الملف الخاص بالمركز لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لبحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات "التربية والتعليم – الصحة – التضامن الإجتماعي"، وذلك لتعظيم الإستفادة من المركز وتقديم أفضل الخدمات لذوي القدرات والهمم.

وكان محافظ الشرقية خلال مشاركته أمس اجتماع مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ناقش

موضوعات متعلقة بمركز الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة التربية والتعليم وشكاوى أولياء الأمور، ليقرر المحافظ عقد إجتماع عاجل بمكتبه مع ممثلي الجهات المعنية بالمركز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المشكلات الواردة ووضع حلول عاجلة لها.