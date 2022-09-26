مياه سوهاج: تطوير 4 مراكز خدمة عملاء بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تطوير 4 مراكز خدمة عملاء فى مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون جنيه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وأضاف أنه تم إنشاء مركز خدمة عملاء جديد بمركز أخميم وجارى تطوير مركزى خدمة عملاء ساقلتة ودار السلام خلال شهر أكتوبر القادم.

وأوضح المحاسب أحمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء أن مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة تخدم 864646 مشترك وأنه يتم تقديم أكثر من 16خدمة بتلك المراكز منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.