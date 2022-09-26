اليوم السابع
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قبل cop27.. أول مشروع نقل كهربائى بمحمية نبق فى شرم الشيخ لاستقبال وفود القمة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:26 م
قبل cop27.. أول مشروع نقل كهربائى بمحمية نبق فى شرم الشيخ لاستقبال وفود القمة النقل المستدام بشرم الشيخ
كتبت ـ منال العيسوي

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بدأ العد التنازلى لاستقبال الوفود المشاركة فى قمة المناخ التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، استعدت وزارة البيئة ببعض المشروعات البيئية التى شجعت الاستثمارات البيئية فى مصر وخاصة المحميات الطبيعية،  وأصبحت علامات مميزة،  جعل من البيئة فرصة حقيقية للنمو و الارتقاء وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مع دمج المشروعات خضراء فى قطاع حماية الطبيعة وهو نموذج مختلف من  لتوفير تجربة بيئية مميزة وفريدة ذات طابع مصرى وبمستوى عالمى لجذب محبى السياحة البيئية، وتوفر مزيد من الاستمتاع،  وضمن سبل الترفيه  للسائحين مع حماية الطبيعة و مواردها ، ضمن برنامج الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خصراء ومستدامة، بكافة مرافقها بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء و بعض المستثمرين و الشباب  المصرى و المجتمع المحلي .
 
خلال هذا التقرير نقدم بعض المعلومات عن مشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية نبق.
 
 1-المشروع هو إحدى الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بمحمية نبق استعدادا لقمة المناخ .
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 ‏2- ينفذه مجموعة من الشباب المصريين  لدعم السياحة الشاطئية.
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 ‏ 3-يعتمد المشروع على طرق جديدة وغير تقليدية لتنشيط السياحة البيئية.
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 ‏4-يعتمد المشروع أيضا على مشاركة المجتمع المحلى للمساهمة فى تنميتهم اقتصاديا .
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 ‏ 5-يسعى المشروع للحفاظ على التراث الاجتماعى والبيئى و الثقافى للمحمية واعتبارها مصدر جذب سياحى بالمحميات .
 
6- يتثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى  لتحديات القطاع  البيئى من منظور اقتصادى.
 
7- يساهم أيضا فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها، كأحد اصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.
 
 8- يعد نموذجا تجريبيا سيتم العمل على التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
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 ‏ 9-مشروع السيارات الكهربائية داخل محمية نبق،  يقوم على فكرة توفير تجربة سياحية فريدة بالمحمية باستخدام عربات صديقة للبيئة للتجول داخل المحمية.
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10* ‏يتضمن المشروع أيضا طرقا  لزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة  المانجروف  السفينة الغارقة .
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 ‏11- يقوم المشروع على استخدام السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز سرعتها 40 كم فى الساعة 
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12- ‏يستعين بالسكان المحليين في تقديم الخدمات للزائرين  للمحنيات وحراسة الموقع المخصص للنشاط .
 
 

المحميات الطبيعية

شرم الشيخ

محمية نبق

النقل الكهربائي

النقل المستدام

الاستثمار فى المحميات



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