محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مؤهلة بالكامل لقمة المناخ في 1 أكتوبر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه خلال أيام ستكون مدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك، ومع أول أكتوبر ستكون مؤهلة بالكامل لاستقبال قمة التغيرات المناخية، فكل شبر فى شرم الشيخ يحمل بصمة خضراء استعدادا للقمة بشكل يشرف مصر ويليق بمكانتها العالمية والحدث العالمى الذى يتم على أرض مصرية.

وأوضح اللواء خالد فودة خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم ببيت القاهرة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمد اسعد رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت المصرية ووفد من الشركة الإماراتية شركة بيئة مصر برئاسة سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز المخلفات الصلبة، بمناسبة توقيع عقـــــد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، أن ما تم خلال الفترة الماضية يعكس الإرادة المصرية الحقيقة للإنجاز والتميز، وسيتم البدء فمن غدا فى العمل بالمنظومة المتكاملة القائمة على المشاركة الحقيقية والفاعلة بين المواطن والدولة، مشيدا بدور الدولة المصرية ودعم الرئيس لكل خطوة، وان التعاون المصرى الإماراتى، هو إثراء لتاريخ طويل بين الدولتين، شمل العديد من المجالات، والمخلفات الصلبة هى ملف ليس ببسيط وانما هو ملف حيوى.

وأعلن اللواء خالد فودة، أنه ضمن غدا سيتم طرح كراسة الشروط للبدء فى تطبيق منظومة متكاملة، مشيرا، إلى أنه يتم استبدال الاكياس البلاستيك الاكياس القماش، أنه يتم تنفيذ المنظومة الخضراء بشرم الشيخ، لتصبح أول مدينة خضراء، طبقا للشروط والضوابط العالمية، ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية، بمشروع إدارة المخلفات الصلبة، حيث تعتبر شرم الشيخ إحدى المدن السياحية التى تنتج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، ويتم إداراتها بطرق غير علمية، لعدم وجود شركات متخصصة فى هذا المجال.