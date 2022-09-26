اليوم السابع
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فرنسا بعد انتخابات إيطاليا: الاتحاد الأوروبى لديه قيم يتمسك بها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:15 ص
فرنسا بعد انتخابات إيطاليا: الاتحاد الأوروبى لديه قيم يتمسك بها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
وكالات

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قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إنها لا تريد التعليق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي، لكنها ترغب في التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل حقوق الإنسان.

 

وحسب موقع الشرق، تأتي تصريحات بورن عقب الانتخابات الإيطالية التي يبدو أنها ستمهد الطريق أمام جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس الحكومة في إيطاليا، وهي أكثر الحكومات يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما فاز التحالف المحافظ الذي تقوده في الانتخابات العامة التي جرت الأحد.

 


فرنسا

ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

الانتخابات الإيطالية



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