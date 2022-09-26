اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:38 م
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حريق هائل يلتهم عمارة سكنية بالسوق السياحي بمدينة أسوان دون إصابات.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:29 م
حريق هائل يلتهم عمارة سكنية بالسوق السياحي بمدينة أسوان دون إصابات.. صور جانب من الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

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اندلع حريق هائل بأحد العمارات السكنية بشارع سعد زغلول السياحى بمدينة أسوان، وقد أتت النيران على محتويات العماره السكنية المكونة من 4 طوابق، بدون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان تلقى اخطارا، من العميد مدير ادارة الحماية المدنية بأسوان، بوقوع حريق هائل فى أحد العمارات السكنية بمنطقة شارع سعد زغلول السياحى، بتقاطع شارع البصالى.
 
على الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء والتى تحاول السيطرة على النيران، فيما تكثف أجهزة الحماية المدنية جهودها لإخراج عدد من الأهالى العالقين داخل البناية السكنية.
 
إخماد النيران
إخماد النيران

 

الحريق
الحريق

 

جانب من اشتعال النيران
جانب من اشتعال النيران

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 


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