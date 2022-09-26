المشدد 10 سنوات لطالب ووالده كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "خ.خ" صاحب مكتب مقاولات ونجله "م.خ" طالب، و"ح"ع" و"ن.خ" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا .



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير ، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وهادى هائل هريدى ، بأمانة سر محمد فاروق هاشم .



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من جوهر "الميثاميفتامين" وكمية من الحشيش وسلاح نارى بدون ترخيص وعدد 15 طلقة نارية ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.









