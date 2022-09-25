طائرة تهبط اضطراريا فى مطار نيوارك بعد اندلاع الشرر بها.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

التقط مقطع فيديو مثير سلسلة من الشرارات المتطايرة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، ما اضطرها للهبوط ليلاً اضطرارياً فى نيوارك بعد تحليقها فوق المحيط الأطلسى، حيث انطلق الشرر من طائرة "بوينج 777-200" بعد وقت قصير من تحليقها على المدرج 22L فى مطار نيوارك الدولى AP (KEWR، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وقال موقع JACDEC لسلامة الطيران، إن الطائرة كانت فى طريقها إلى ساو باولو بالبرازيل، مشيرا إلى أن الطائرة عادت لتهبط بسلام بعد 88 دقيقة، فيما يُظهر مقطع فيديو نشره الموقع، سلسلة من الشرارات تتطاير أثناء ارتفاع الطائرة، التى كانت تقل 256 راكبًا.

وقال ممثل عن الشركة المالكة الطائرة: "طائرتنا واجهت عطلًا بعد إقلاعها وظلت فى الهواء لحرق الوقود، ثم هبطت بسلام دون خسائر فى الأرواح"، وأشار إلى أنهم نظموا رحلة جديدة للركاب، بديلة للطائرة التى تعطلت.



الطائرة تحلق قبل الهبوط الاضطرارى



اندلاع شرارة بالطائرة

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن أربعة أشخاص، منهم اثنين سياسيان وموظف وطيار، نجوا جميعًا من حادث تحطم مروحية، بأعجوبة، عندما اصطدمت طائرتهم بخط كهرباء، وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران، وفقا لموقع نيويورك بوست.

مقطع الفيديو الصادم يصور اللحظة التى انجرفت فيها المروحية الفضية التى تقل النائب البرازيلى هيرسيليو أراوجو دينيز، وديفيد باروسو، نائب عمدة جوفيرنادور فالاداريس، ببطء إلى سلك الكهرباء.

وقالت إدارة الإطفاء إن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء، وتم تسجيل فيديو الاصطدام من قبل شاهد على الأرض ويمكن سماع المتفرجين وهم يلهثون من الرعب حيث فقدت المروحية توازنها وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران.

وقالت ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، إن الأربعة الذين كانوا على متنها نجوا مع إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، وذكرت إدارة الإطفاء أن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء على جانب طريق سريع ، حسبما ذكرت وسائل محلية.