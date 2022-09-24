نجاة 4 أشخاص بينهم سياسيان برازيليان من حادث اصطدام طائرة بأسلاك الكهرباء.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

نجا أربعة أشخاص، منهم اثنين سياسيان وموظف وطيار من حادث تحطم مروحية، بأعجوبة، عندما اصطدمت طائرتهم بخط كهرباء، وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران، وفقا لموقع نيويورك بوست.

مقطع الفيديو الصادم يصور اللحظة التي انجرفت فيها المروحية الفضية التي تقل النائب البرازيلي هيرسيليو أراوجو دينيز، وديفيد باروسو، نائب عمدة جوفيرنادور فالاداريس، ببطء إلى سلك الكهرباء.

وقالت إدارة الإطفاء إن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء، وتم تسجيل فيديو الاصطدام من قبل شاهد على الأرض ويمكن سماع المتفرجين وهم يلهثون من الرعب حيث فقدت المروحية توازنها وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران.



الطائرة لحظة سقوطها



اصطدام الطائرة

وقالت ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، إن الأربعة الذين كانوا على متنها نجوا مع إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وذكرت إدارة الإطفاء أن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء على جانب طريق سريع ، حسبما ذكرت وسائل محلية.

وذكرت تقارير محلية أن الكهرباء انقطعت عن بلديات سوبراليا وفرنانديز تورينيو عقب الحادث، وتعد أسلاك الكهرباء من أخطر الأشياء التي تواجه المروحيات، نظرا إلى أن هذا النوع من الطائرات يحلق على ارتفاع منخفض، ويقترب من مناطق كثيرة، بخلاف الطائرات النفاثة التي لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات، حيث لا توجد أسلاك.