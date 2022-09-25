اليوم السابع
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إصابة شاب بطلق ناري بسبب خلافات عائلية في قنا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:35 م
إصابة شاب بطلق ناري بسبب خلافات عائلية في قنا مديرية أمن قنا
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الأحد، بسبب خلافات عائلية بقرية عزبة الألفي، بمركز دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا يفيد، إصابة مصطفى.ع، 24 عاما بطلق ناري بالساق الأيسر، بسبب خلافات عائلية مع نجل عمه بعزبة الألفي بدشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.





 


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