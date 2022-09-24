وأضاف جايشانكار - في تصريحات نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "الصراع في أوكرانيا أدى إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء والطاقة مما جعلها أحد أكبر التحديات في عصرنا.. وقد استجابت الهند من خلال تقديم الحبوب الغذائية كمساعدات خلال السنوات الأخيرة إلى كل من أفغانستان وميانمار وسريلانكا واليمن والعديد من الدول الأخرى".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الهندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال77 والمنعقدة في نيويورك.