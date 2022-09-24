تعرف على أعراض عدم انتظام ضربات القلب

كتب – حسام الشقويرى

عدم انتظام ضربات القلب هو دقات قلب غير طبيعية أو غير منتظمة، و تحدث عندما تنسق النبضات الكهربائية في قلبك الإيقاع الطبيعي بشكل غير صحيح، و يعاني معظم الناس من عدم انتظام ضربات القلب ، وقد يكون لديك عدم انتظام ضربات القلب دون أي أعراض، و قد يكون طبيبك أول من يلاحظ علامات عدم انتظام ضربات القلب، و من المحتمل أن يكون هذا أثناء الفحص البدني الروتيني عندما يستمعون إلى نبضات قلبك أو يجرون مخطط كهربية القلب (ECG)، وفقا لما نشره موقع healthline

وتتنوع أعراض عدم انتظام ضربات القلب ويمكن أن تشير إما إلى حالة غير ضارة أو إلى حالة تتطلب اهتمامًا فوريًا، لتكون آمنًا ، يجب عليك استشارة طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لاضطراب نظم القلب ما يلي:

شعور بأن قلبك يتخطى النبض

نبضات قلب سريعة جدًا أو "متسارعة"

ضربات قلب بطيئة للغاية

عدم انتظام ضربات القلب

توقف بين ضربات القلب

تشمل الأعراض الأكثر خطورة ما يلي:

ألم صدر

ضيق في التنفس

دوخة

دوار

الإغماء أو الإغماء

خفقان القلب الشديد

القلق

التعرق

وغالبًا ما يتم تجاهل أعراض عدم انتظام ضربات القلب، و يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض عدم انتظام ضربات القلب، و تشير بعض الأعراض إلى الحاجة إلى رعاية فورية، بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون بعض الأعراض ناجمة عن مشاكل أخرى تتطلب تشخيصًا عاجلاً.

وتعتبر حالات عدم انتظام ضربات القلب التالية حالات طبية طارئة، يجب معالجتهم في أسرع وقت ممكن، و إذا تركت دون علاج ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بقلبك أو دماغك ، أو حتى تسبب الوفاة.