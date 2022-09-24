أفضل 6 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لإنقاص الوزن.. البيض والجبن القريش الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

يفترض بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن عليهم أن يأكلوا أقل ، لكن هذا ليس صحيحًا، يتعلق فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة بالحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية واختيار الأطعمة الصحية التي تستمتع بتناولها بالفعل والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، وسنقدم لك بعض خيارات الوجبات الخفيفة عالية البروتين التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الفستق:

الفستق هو مصدر طبيعي للبروتين إلى جانب الألياف والدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع ، فإن تناول الفستق الذي لا يزال في قشرته قد يساعد في إنقاص الوزن بشكل أكبر ، حيث يمكن أن تكون القشرة المتبقية بمثابة" إشارة ". إن فتح كل قشرة من الفستق لإخراج الجوز يؤدي إلى إبطاء عملية الأكل ، مما قد يؤدي إلى مزيد من الرضا والسماح للناس بالانتباه إلى إشارات الجوع.

البيض المسلوق:



للبيض العديد من الفوائد الصحية ، كما أن تناول البيض المسلوق يجعله وجبة خفيفة سريعة ومريحة، البيض المسلوق معبأ ببروتين عالي الجودة ، بالإضافة إلى أن هذه الوجبات الخفيفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم إدارة الوزن .

الجبن القريش:



يعتبر الجبن القريش وجبة خفيفة رائعة ليس فقط لمحتواه من البروتين ولكن بسبب تنوعه ، يمكنك تناوله بمفرده أو إقرانه بالفواكه المفضلة لديك، كوب واحد من الجبن القريش يحتوي على حوالي 25 جرامًا من البروتين، إنه أيضًا مصدر ممتاز للكالسيوم، مع هذا القدر من البروتين ومصادر كبيرة أخرى للمعادن ، يعد الجبن القريش أحد أفضل الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن .

زبدة اللوز والتفاح:

تحتوي زبدة اللوز ، على وجه الخصوص ، على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة ، وفيتامين E ، والمنغنيز ، والمغنيسيوم ، والألياف ، والبروتين، في حين أن محتوى الدهون قد يخيف المبتدئين من الوجبات الخفيفة الصحية ، فإن جودة الدهون والمواد المغذية تجعلها خيار أفضل بكثير من رقائق البطاطس أو المعجنات .

الزبادي اليوناني:



الزبادي اليوناني مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين، إن تناول الزبادي بشكل منتظم يمكن أن يحسن صحتك بعدة طرق ، خاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن ،قد تشعر بمزيد من الرضا لأن البروتين الموجود في الزبادي سيملأك بدون السعرات الحرارية الزائدة والدهون التي يمكن أن تثقل كاهلك.

حمص و خضار:



من المهم أن تحصل على الكثير من حصص الخضار طوال اليوم ، ولكن في بعض الأحيان قد تشعر بالملل حقًا، قم بتتبيله ببعض الحمص واحصل على دفعة من البروتين .