أخبار مصر.. "التعليم العالى" تنفى تأجيل الدراسة بالعام الجامعى الجديد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.

شكري: الرئاسة المصرية تولى أهمية لقمة COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً. التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل. التعليم: دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الصف الخامس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل ضمن صفوف التطوير الحديثة بنظام التعليم الجديد، موضحة أنه سيتم إعلان تفاصيل التقييم فى الخامس الابتدائى وعدد الامتحانات التى يؤديها التلميذ خلال الترم الواحد، مضيفة أنه يتم أيضا بناء مناهج الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية.

المالية: منظومة ACI ساعدتنا فى تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».

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