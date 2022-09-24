أخبار مصر.. "التعليم العالى" تنفى تأجيل الدراسة بالعام الجامعى الجديد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.
شكري: الرئاسة المصرية تولى أهمية لقمة COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ
أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً.
التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.
التعليم: دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد
المالية: منظومة ACI ساعدتنا فى تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة
تنسيق الدبلومات الفنية..آخر فرصة لتسجيل الرغبات اليوم على الموقع الإلكتروني
"الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء
أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن ويحميهم من 4 أنواع من فيروسات الانفلونزا طوال فترة الشتاء.
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موعد بدء الدراسة.. المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل
أعلنت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل 1 أكتوبر القادم، حيث أوضحت المديريات أن المدارس انتهت من إعداد كشوف وقوائم الطلاب الجدد فى الصف الاول الابتدائي والأول الثانوى ورياض الأطفال وفقا لآخر تنسيق قبول بالروضة، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتركيب أنوار وإصلاح النوافذ، وأيضا فرش الفصول وتجديد المقاعد، وتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية اليومية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى تحديد المدارس المستهدفة لتطبيق اليوم الرياضى وإعداد جداول الحصص الدراسية.
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طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
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