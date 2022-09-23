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تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:19 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الجمعة، إتاحة تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق، وذلك من خلال الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت أو معامل تنسيق الجامعات.
 
وياتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمد فترة التسجيل الإلكترونى لرغبات طلاب الدبلومات الفنية. 
 
وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية على النحو التالى :
 
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 
 

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