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التعليم: مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بحزم

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:00 ص
التعليم: مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بحزم طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بالعام الدراسى الجديد، مع ضرورة  الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.
 
ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
 
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
 
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
 
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
 
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 
 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 
 
- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
 
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 
 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا. 
 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 
 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 
 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 


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