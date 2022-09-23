نصائح لتنشيط الدورة الدموية في جسمك

فاطمة ياسر

هل تعاني من اضطراب أو ضعف في الدورة الدموية ؟..إذاً عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك أبرز النصائح لتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وذلك وفقا لموقع “healthline”.

أشار التقرير، إلى أن الإصابة بضعف في الدورة الدموية يعد من الأمور التي تزيد من تعرضك للشعور بالضعف العام، والتعب والإرهاق غير المبرر، ولذا يجب عليك التعرف على أبرز النصائح التي تساهم بشكل كبير في جعلها أكثر صحة.

ضعف الأوعية الدموية يعني ضعف تدفق الدم في الخلايا والجسم، حيث أوضحت الدراسات أن الجسم يحتوي على حوالي 60000 ميل من الأوعية الدموية، ووظيفتها نقل الدم إلى الجسم وعند ضعفها يحدث خلل في هذا الأمر.

ومن أهم أعراض الإصابة بضعف الدورة الدموية، هي التعرض لبرودة في اليدين والقدمين، بالإضافة إلي جفاف البشرة، وضعف الأظافر وتعرضها للتقصف، تساقط الشعر، والإصابة بكدمات في الساقين.

ومن أهم النصائح التي تحافظ علي تقوية وعلاج ضعف الدورة الدموية، التالي:

-الإقلاع عن التدخين، يعد من أهم النصائح التي تساهم بكل كبير في علاج ضعف الدورة الدموية، لأن التدخين يؤثر بشكل سلبي على صحة الشرايين وبالتالي يؤثر على الدورة الدموية.

-عليك قياس نسبة ضغط الدم بشكل دائم، والحد من تعرضه للارتفاع لأن ارتفاع نسبته يعني الإصابة بمشاكل صحية أبرزها ضعف الدورة الدموية.

-عليك الإكثار من تناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الدورة الدموية وتعمل على تجديدها بشكل ملحوظ.

-تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة لأن هذه العادة تؤثر سلبا علي الدورة الدموية ، وتجعلها ضعيفة.