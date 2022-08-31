لو عندك هذه الأعراض افحص الدورة الدموية

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت دائمًا باردًا، أو لديك إحساس بالخدر أو الوخز أو لون مزرق للون بشرتك، فقد يكون الوقت قد حان لفحص نظام الدورة الدموية، ويعد ضعف الدورة الدموية أمرًا شائعًا لا يتحسن من تلقاء نفسه، لذا فإن معرفة الأعراض والحصول على العلاج أمر حيوى لصحتك بشكل عام، وإذا تركته دون علاج فقد يؤدى ضعف الدورة الدموية إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والجلطات الدموية وفشل القلب، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

ضعف الدورة الدموية في المصطلحات الطبية يسمى "مرض الشرايين المحيطية"، وهو ناتج عن التدخين والسكرى وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وفى أغلب الأحيان هو مزيج من هذه العوامل التى تؤدى إلى اعتلال الشرايين المحيطية وهو انسداد الشرايين بسبب تراكم الكوليسترول والكالسيوم، تمنع الانسدادات فى الشرايين وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات والأنسجة الأخرى فى الجسم.

ووفقا لما نشره موقع eatthis هناك بعض الأعراض الشائعة التى تشير إلى ضعف الدورة الدموية.

ألم فى الساقين

عندما تصبح الدورة الدموية أكثر ضعفًا، قد تشعر بألم فى الساقين عند المشى، عادة فى عضلة الربلة، ما قد يجعل من الصعب التنقل ومواصلة الأنشطة اليومية العادية، وعندما تصبح الدورة الدموية ضعيفة للغاية، قد يكون لديك ألم فى أصابع القدم أو القدمين، خاصة فى الليل ما قد يسبب مشاكل فى النوم ويمكن أن يتطور إلى أنسجة تلقائية انهيار مثل تقرح أو غرغرينا في أصابع القدم أو القدمين.

جروح لا تلتئم

الجروح التى لا تلتئم والقرحة والغرغرينا علامات واضحة على القيود الشديدة لتدفق الدم، إذا لم يلتئم جرح فى أصابع القدم أو القدم بعد أسبوعين، فهذه علامة على ضعف الدورة الدموية وأن الجسم غير قادر على الالتئام لأن العناصر الغذائية المناسبة غير قادرة على الوصول إلى الأنسجة المصابة.

انتبه لدرجة حرارة ولون قدميك

القدم المثلجة أو حتى الزرقاء تتطلب زيارة الطبيب.

العمى العابر فى عين واحدة

العمى العابر فى عين واحدة أو الضعف البؤرى أو التنميل فى جانب واحد من الجسم أو تداخل الكلام أو عدم القدرة على الكلام أو فهم الكلام علامات على مشاكل فى الدورة الدموية فى الشرايين السباتية وهى تدل على حدوث سكتة دماغية صغيرة، أو السكتة الدماغية، وقد تصبح الانسدادات فى الشرايين السباتية، التى هى مصدر إمداد الدم للدماغ، غير مستقرة وتزول وتنتقل إلى الدماغ حيث تسبب "نوبة دماغية"، يمكن أن تؤدى إلى شلل جانب واحد من الجسم، وعدم القدرة على الكلام.