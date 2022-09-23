"صفية" إحدى المستفيدات من "حياة كريمة": حققت طفرة وحولت القرية لمدينة.. فيديو

الغربية محمد طارق

مشروعات عملاقة تتم على آرض الواقع لتنقل سكان قرى الريف المصرى نقلة حضارية كبيرة لتحول هذه القرى إلى مدن من حيث الخدمات، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية تفهنا العزب أحدى القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم بداخلها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، حيث تم رصد آراء المواطنين بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية.

وقالت صفية على أحدى سيدات القرية أن القرية تشهد طفرة كبيرة من حيث الخدمات العامة والتى ناشدوا لسنوات لتحقيقها، حتى أن جاءت مبادرة حياة كريمة ونفذت كافة الخدمات العامة والمرافق سواء كانت "صرف صحى، توصيل مياه الشرب، كابلات الفايبر، الغاز الطبيعي" وغيرها من الخدمات التى حولت القرية إلى مدينة.

وأضافت: كنا نتعرض لمشقة السفر إلى المدينة التى تبعد عن القرية 15 كيلو متر لإنهاء المصالح الخاصة بنا كشهادات الميلاد بالسجل المدنى والتوكيلات بالشهر العقارى، والتى كانت تكلفنا مبالغ مالية كبيرة، ولكن الآن بعد الانتهاء من مجمع الخدمات أصبحت كافة الخدمات متوفرة، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصرى.