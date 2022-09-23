اليوم السابع
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"صفية" إحدى المستفيدات من "حياة كريمة": حققت طفرة وحولت القرية لمدينة.. فيديو

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:54 م
"صفية" إحدى المستفيدات من "حياة كريمة": حققت طفرة وحولت القرية لمدينة.. فيديو صفية علي إحدى سيدات قرية تفهنا العزب
الغربية محمد طارق

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مشروعات عملاقة تتم على آرض الواقع لتنقل سكان قرى الريف المصرى نقلة حضارية كبيرة لتحول هذه القرى إلى مدن من حيث الخدمات، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية تفهنا العزب أحدى القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم بداخلها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، حيث تم رصد آراء المواطنين بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية.

 

وقالت صفية على أحدى سيدات القرية أن القرية تشهد طفرة كبيرة من حيث الخدمات العامة والتى ناشدوا لسنوات لتحقيقها، حتى أن جاءت مبادرة حياة كريمة ونفذت كافة الخدمات العامة والمرافق سواء كانت "صرف صحى، توصيل مياه الشرب، كابلات الفايبر، الغاز الطبيعي" وغيرها من الخدمات التى حولت القرية إلى مدينة.

وأضافت: كنا نتعرض لمشقة السفر إلى المدينة التى تبعد عن القرية 15 كيلو متر لإنهاء المصالح الخاصة بنا كشهادات الميلاد بالسجل المدنى والتوكيلات بالشهر العقارى، والتى كانت تكلفنا مبالغ مالية كبيرة، ولكن الآن بعد الانتهاء من مجمع الخدمات أصبحت كافة الخدمات متوفرة، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصرى.

المركز التكتولوجي
المركز التكتولوجي

صفية علي أحدي سيدات قرية تفهنا العزب
صفية علي أحدي سيدات قرية تفهنا العزب

مجمع خدمات المواطنين بتفهنا العزب
مجمع خدمات المواطنين بتفهنا العزب
 
 
 
 
 
 

حياة كريمة

تفهنا العزب

زفتي

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

الغربية

اخبار الغربية



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