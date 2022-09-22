سيدة تزعم على "فيس بوك" تهديد قريبها لها بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء إحدى السيدات بأنها حال استقلالها سيارتها وبرفقتها أنجالها والتوجه إلى مسقط رأسها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية لزيارة والدها فوجئت بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بالتعدى عليها بالسب وتهديدها.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأنه بتاريخ (17) الجارى تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات "القائمة على بث مقطع الفيديو" - مقيمة بالقاهرة) بتضررها من قائد سيارة، لقيامه بالتعدى عليها بالسب بألفاظ خارجة ومحاولة الإصطدام بها حال قيادتها سيارتها وذلك بمدينة بركة السبع بالمنوفية، كما تبين أن السيارة المشار إليها ملك (زوج شقيقة المبلغة السابق - مقيم بدائرة القسم)، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقة المبلغة وأنها محل تحقيقات النيابة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.