النيابة تطلب تحريات المباحث بواقعة اتهام موظف للاعب نادى شهير بإتلاف سيارته بالدقى

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة اتهام موظف للاعب نادى شهير بإتلاف سيارته فى حادث تصادم بالدقى.

وتلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من موظف اتهم فيه لاعب نادى شهير، بالتسبب فى حدوث تلفيات بسيارته.

وقال صاحب البلاغ أمام المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بأحد شوارع الدقى، فوجىء بسيارة تصطدم به، ما أسفر عن إحداث تلفيات بسيارته، وذكر أن قائد السيارة هو لاعب نادى شهير، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن الاعب لم يتكفل بقيمة صيانة التلفيات، رغم أنه وعده بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.