المستشار الألمانى يسافر إلى إسبانيا والتشيك أوائل الشهر المقبل

أفاد بيان للحكومة الألمانية بأن المستشار الاتحادى أولاف شولتز سوف يسافر أوائل أكتوبر المقبل إلى المملكة الإسبانية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022 للمشاركة فى المشاورات الحكومية الألمانية- الإسبانية.

وأوضح البيان أن المستشار الألمانى سوف يتوجه عقب زيارة ألمانيا إلى جمهورية التشيك للمشاركة فى فعاليات المجلس الأوروبى غير الرسمى فى براج.

يشار إلى أن قضايا عدة على رأس اهتمامات ألمانيا تتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة فى ألمانيا وأوربا والسياسة الأوربية المشتركة، فضلا عن أزمة الغذاء والمناخ.