قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية أبو المعاطى الباز بالدقهلية .. صور

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية بقرية أبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد يومى 19، 20 سبتمبر، تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على 873 مريضاً، وذلك في إطار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وشملت القافلة عدد 11 عيادة متخصصة 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ،جراحة، نسا ، تنظيم أسرة، انف واذن، أسنان، وجلدية.

وجاء بيان القافلة الختامي باطنة 239،أطفال 204،عظام 112، أسنان 61،جلدية 99،جراحة 43، أنف وأذن 48، نسا وتنظيم أسرة 77، بالإضافةلإجراء عدد 308 تحاليل مختلفة للمرضى، ونحو 44 حاله أشعة عادية، وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات لـ 81 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 5حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدارقرارين للعلاج على نفقة دولة.

وأكد الدكتور شريف ماكين وكيل وزارة الصحة، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 26 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى، بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



التثقيف الصحى



القافلة الطبية



القافلة