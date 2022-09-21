ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات، وفرد خرطوش محلى الصنع، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالته إلى النيابة التى قررت حبسه أربعة أيام.

تلقى كان اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل مقيم بقرية المرابعين، دائرة مركز كفر الشيخ، بترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز، وجار إعداد خطة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط " ا.م.م " عاطل، وسبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من الهيروين تزن 125 جم ، و سلاح ناري "فرد خرطوش " محلى الصنع عيار 12 م و 4 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12754 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.