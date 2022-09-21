دراسة: الأحلام المزعجة المتكررة فى منتصف العمر تزيد من احتمالات الإصابة بالخرف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دراسة جديدة تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أحلام سيئة متكررة في منتصف العمر قد يتعرضون لمعدل أسرع من التدهور المعرفي ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في السن.

وإذا تم تأكيد ذلك، يمكن أن يؤدي البحث في النهاية إلى طرق جديدة للكشف عن الخرف والتدخل لإبطاء معدل التراجع.

ويعاني معظم الناس من أحلام مزعجة من وقت لآخر ، لكن ما يقرب من 5٪ من البالغين يعانون من كوابيس - أحلام مؤلمة بدرجة كافية لإيقاظهم - مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يُعد الإجهاد والقلق والحرمان من النوم من المحفزات المحتملة ، ولكن الأبحاث السابقة التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون ربطت أيضًا بين الأحلام المؤلمة المتكررة ومعدلات التدهور المعرفي الأسرع ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف في المستقبل.

للتحقق مما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على البالغين الأصحاء ، لجأ الدكتور أبيديمي أوتايكو من جامعة برمنجهام إلى بيانات من ثلاث دراسات سابقة فحصت جودة نوم الأشخاص ثم تابعتهم على مدار سنوات عديدة ، وقيم صحة دماغهم بالإضافة إلى نتائج أخرى. . وشمل ذلك أكثر من 600 شخص بالغ في منتصف العمر (تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 عامًا) و 2600 شخص تبلغ أعمارهم 79 عامًا أو أكثر.

تم تحليل بياناتهم باستخدام برنامج إحصائي لمعرفة ما إذا كان أولئك الذين عانوا من تكرار أحلام مزعجة أكثر عرضة للاستمرار في تجربة التدهور المعرفي وتشخيص إصابتهم بالخرف.

ووجد البحث ، الذي نُشر في eClinicalMedicine ، أن الأشخاص في منتصف العمر الذين عانوا من أحلام سيئة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لتجربة التدهور المعرفي خلال العقد التالي من أولئك الذين نادرًا ما يعانون من الكوابيس. من بين المشاركين المسنين ، كان أولئك الذين أبلغوا عن أحلام مزعجة أكثر عرضة مرتين للإصابة بالخرف في السنوات اللاحقة.

وأحد الاحتمالات هو أن الأشخاص الذين لديهم أحلام سيئة بشكل متكرر يعانون من ضعف جودة النوم ، مما قد يؤدي تدريجياً إلى تراكم البروتينات المرتبطة بالخرف. بينما وجدت الدراسة احتمال آخر متمثل فى وجود بعض العوامل الوراثية التي تدعم كلتا الظاهرتين.