بايدن يدعو الدائنين فى العالم لإلغاء ديون الدول المتضررة من حرب روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هدف روسيا إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة، مطالبا الغرب بمضاعفة جهوده لمساعدة أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: سنحاسب من يقف وراء الهجمات السيبرانية في العالم، موضحا أننا نحتاج لتأمين استمرار أوكرانيا في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وطالب الرئيس الأمريكي، الدائنين في العالم بإلغاء ديون الدول المتضررة من حرب روسيا.