وزير القوى العاملة خلال لقاء نظيره السودانى: تفعيل التعاون بالتدريب المهنى

كتبت آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، سعاد أحمد الطيب وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان ، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، "حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" .

وحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه بداية اللقاء رحب "شحاتة" بالوفد السوداني على أرض مصر ، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة أخوة قوية وتضامن مستمر، وبين البلدين تاريخ حافل من العلاقات المشتركة على كافة المستويات.

وأعرب الوزير عن استعداده التام لأى تعاون مع دولة السودان في مجال العمل ، خاصة وأن هناك بالفعل بروتوكولات موقعة بين الوزارتين لتبادل الخبرات في كافة مجالات العمل ،موضحا أهمية تفعيلها .

ومن جانبها قدمت "الطيب" التهنئة للوزير على توليه المنصب داعية أن يوفقه الله في مهامه الجديدة ، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى دعمه الكامل للشعب السوداني واستقراره.

وأعربت عن سعادتها لهذا اللقاء ، خاصة وأن مصر والسودان بينهما علاقة أزلية في كل المجالات ، ومصر دائما تمد يد العون للشعب السوداني...وناقشت أوضاع العمالة السودانية في مصر حيث يصل عددهم حوالى 5 مليون عامل ، مقدمة الشكر للرئيس السيسي على مد فترة السماح لتقنين أوضاعهم حتى 2 أكتوبر 2022 ، وهو الأمر الذي أعطى مهلة إضافية للعمالة السودانية في مصر لتقنين أوضاعها وتلافي أى مشكلات تقع لها ، فضلا عن حماية حقوقها..

وناقش اللقاء طلب الجانب السوداني لتبادل الخبرات في مجال التدريب والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل ، فضلا عن التحول الرقمي ، وعمل المرأة وتأهيلها.

ووجه وزير القوى العاملة بدراسة احتياجات الجانب السوداني من التدريب ووضعها حيز التنفيذ على الفور.