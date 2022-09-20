خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تقود إلى كشف 4 متهمين قتلوا فرد أمن في 15مايو

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصصا، تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل فيها رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

وشهدت منطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، حيث أقدم 4 متهمين على قتل فرد أمن، يقوم بحراسة أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم، وسرقة محتوياته.

تفاصيل الواقعة بدأت باستغلال المتهم الأول معرفته بالمجنى عليه، حيث كان يعمل في نفس المصنع، فاستعان بصديق له، ووضعا مخططا للتخلص منه وسرقة المصنع، ويوم الواقعة توجه المتهم الأول إلى المصنع بحجة زيارة المجنى عليه وجلس معه، ثم انصرف وعاد مرة أخرى له بحجة نسيانه المفاتيح الخاصة به، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجنى عليه، إلا أنه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته، بمساعدة المتهم الثانى، كما قام المتهمان الثالث والرابع بحمل الخزينة من غرفة الحسابات وفروا هاربين.

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهم في 1 مايو 2021 قتلوا المجنى عليه أثناء حراسته المصنع جهة عمله لكونه فرد أمن.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى، قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدوا سلاحا أبيض "سكين".

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول توجه إلى المصنع، وظل يتحدث مع المجنى عليه لسبق معرفته به وعمله بذات المكان، وانصرف من المكان حسبما جاء بأقواله وكاميرات مراقبة المصنع وعاد مرة ثانية مدعيًا نسيانه مفاتيحه، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجنى عليه، إلا أنه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته، وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الاول مندوب مبيعات بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين فى قتل فرد أمن داخل مصنع بمنطقة 15 مايو وسرقة خزينة من غرفة الحسابات.