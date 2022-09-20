حبس عاطل يسرق حقائب اليد بأسلوب المغافلة بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقائب اليد بأسلوب المغافلة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة حقيبة يد من آخر بأسلوب المغافلة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال تواجده داخل أحد المحال بدائرة القسم، فوجئ بسرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالى – مجموعة من الأوراق الخاصة به – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء - "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى- المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.