تعرف على عوامل خطر الإصابة بالدوالى.. أسبابها وطرق علاجها

كتبت ميرفت رشاد

الدوالي، هو اضطراب طبي تتضخم فيه الأوردة السطحية وتلتف، غالبًا ما تتضخم هذه الأوردة في الساقين، أسفل الجلد مباشرةً في كثير من الأحيان، لا تظهر الدوالي العديد من الأعراض ومع ذلك، قد يشعر بعض الناس بالإرهاق أو الشعور بعدم الراحة، ولكن ما هي أسباب وعوامل خطر الإصابة بالدوالي؟ وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

معنى الدوالي

تعتبر الدوالي الوريدية غير ضارة في معظم الحالات، يعاني الكثير من الأشخاص من الدوالي، لكن لا تظهر عليهم أعراض، تعتبر الجوارب الضاغطة أو النشاط البدني أو العمليات الجراحية لسد الأوردة أو إزالتها جزءًا من العلاج، يمكن أن تؤدي الدوالي في بعض الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة مثل القرحة والنزيف وتغير لون الجلد، إذا تركت دون علاج، قد يشمل العلاج تقنيات الرعاية الذاتية والإجراءات الطبية المهنية لسد الأوردة أو استئصالها.

أسباب توسع الأوردة

يمكن أن تحدث الدوالي عن طريق الصمامات الضعيفة أو التالفة، يدور الدم في جميع أنحاء الجسم من خلال شرايين القلب ويعود إلى القلب عن طريق الأوردة من بقية الجسم، يجب أن ترتفع عروق الساق لتعيد الدم إلى القلب.

تساعد جدران الأوردة المرنة والتشنجات اللاإرادية في أسفل الساقين على عودة الدم إلى القلب، تشمل الأوردة صمامات صغيرة تفتح لتمكن الدم من التدفق نحو القلب وختمه لمنعه من التدفق في الاتجاه الآخر، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الأوردة إذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو تالفة ، مما قد يؤدي أيضًا إلى شد أو التواء الأوردة.

أسباب حدوث الدوالي

1. الحمل

يمكن أن تتطور الدوالي أثناء الحمل، يتم ضغط أوردة البطن السفلية عن طريق تمدد الجنين، ما يؤدي إلى تجمع المزيد من الدم في الساقين، عادة ما تختفي الدوالي بعد الولادة.

2. حبوب منع الحمل

يزيد استخدام الأدوية التي تحتوي على الهرمونات الأنثوية ، مثل حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة لأعراض انقطاع الطمث، من خطر الإصابة بدوالي الأوردة.

3. الوراثة

تتوارث الدوالي الوريدية في العائلات، في حين أن السبب الدقيق غير معروف ، فمن المرجح أن يكون الشخص مصابًا به في المستقبل إذا حدث ذلك.

4. الوزن

زيادة الوزن الزائد أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالدوالي، زيادة الوزن يمكن أن تضغط على الأوردة ، مما يزيد الضغط ويجهد الصمامات والجدران، قد يكون فقدان الوزن مفيدًا.

متى تقلق بشأن الدوالي؟

* أوردة ملتوية أو منتفخة على الساقين

* لون الجلد أزرق أو محمر حول الأوردة

* تورم القدمين الذي يمكن أن يأتي ويذهب

* تشنجات الساقين

* حكة في الكاحلين

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